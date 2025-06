Homem vítima de ataques homofóbicos de jornalista: 'Espero que ela pague'

A mulher de 61 anos foi levada novamente para delegacia, onde prestou esclarecimentos e, mais uma vez, liberada. A reportagem do UOL tenta contato com a defesa de Adriana. O espaço segue aberto.

Ao Canal UOL, Gustavo contou que é vizinho de parede da jornalista e que esse não foi o primeiro ataque homofóbico cometido por ela no condomínio.

Eu tenho outros dois amigos que estavam comigo e também sofreram os ataques. Eles não estão nem condições de falar. É muito triste e, principalmente, pelo fato de estarmos no mês de orgulho LGBTQIAPN+ [sigla que representa a diversidade] e vermos imagens ainda como essa sendo exibidas. Sendo minha vizinha é mais assustador ainda.

A gente passou uma noite bastante complicada. Nem conseguimos dormir porque ela estava no apartamento ao lado e não sabemos do que ela é capaz de fazer.

E eu acho que vale abrir um parêntese aqui e ressaltar que ela não é uma pessoa que tem problema psicológico. Ela faz realmente para ferir, ofender, para desestabilizar e achincalhar. O que aconteceu na portaria do prédio foi uma espetacularização.