Mais um suspeito de matar engenheiro dentro de casa em SP é preso

Criminosos entraram por volta das 19h20 da quarta-feira (4) no imóvel, após clonarem o controle remoto do portão. No momento do crime, apenas Francisco Filippo estava presente e foi rendido por quatro homens e morto em seguida.

Câmeras de segurança da casa foram desligadas antes do grupo entrar no local e vigilante não estava no momento do crime. Ele chegou depois para trabalhar e não percebeu nenhuma movimentação estranha. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia foi chamada para atender ao caso, mas os suspeitos já tinham fugido. Dois celulares e um veículo foram encontrados e apreendidos.

O engenheiro foi baleado na sala de jantar. Segundo a polícia, não houve reação da vítima. Por isso, há uma investigação aberta para entender se a morte foi premeditada. Os criminosos ficaram oito minutos na casa, aproximadamente, segundo boletim de ocorrência.

Esposa de Francisco chegou à residência minutos após o crime, quando os criminosos já tinham deixado o local. Ela estava com o filho do casal, de 5 anos.