SP: presa por insultos no Iguatemi é solta e faz novos ataques homofóbicos

A jornalista Adriana Catarina Ramos de Oliveira, 61, presa no sábado após insultar um homem gay no shopping Iguatemi, em São Paulo, voltou a proferir ataques homofóbicos contra três jovens, também homossexuais, na tarde de ontem. As vítimas são vizinhos dela em um prédio de Higienópolis, bairro de alta renda na capital paulista.

O que aconteceu

Adriana foi filmada gritando insultos homofóbicos. Na gravação feita pelas vítimas e divulgada nas redes sociais, a jornalista se refere aos homens como "boiolas depilados", "viados que dão o c*" e, entre outros, diz que os amigos formam uma "gaiola das loucas".

Vítimas acionaram a Polícia Militar e Adriana foi levada à delegacia. Os três amigos foram prestar depoimento. Ao final, a jornalista foi liberada, apesar de ter sido presa por homofobia dois dias antes.