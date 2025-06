Direito de não produzir provas contra si pode barrar bodycams na polícia?

O advogado Humberto B. Fabretti, professor de Direito Penal da Universidade Mackenzie, afirma que o argumento não faz sentido do ponto de vista jurídico. "Demonstra desconhecimento sobre o sistema legal do país e sobre práticas de segurança pública", afirma.

No caso das câmeras não faz o menor sentido, pois as imagens não são uma colaboração do policial posterior à prática do crime, mas sim um instrumento elaborado exatamente para o controle da sua atuação.

Humberto B Fabretti, professor do Mackenzie

Ainda de acordo com o professor, no que se refere às práticas de segurança pública, as câmeras corporais já são um case de sucesso. "Utilizado por todos as polícias modernas para segurança não só do policial como também do cidadão", complementa.

O advogado Gabriel Sampaio, diretor de litigância e incidência da ONG Conectas Direitos Humanos, diz que o projeto é grave para a sociedade. "É inconstitucional, inoportuno, descabido" e promove o "incentivo de ações abusivas, ilegais e arbitrárias de profissionais da segurança pública", afirma.

Todo esse debate desperta uma ideia para policiais e sociedade de que a ação abusiva tem que estar protegida. Se usam de algumas estratégias para comunicar essa ideia para a sociedade: de que o abuso não vai ser apurado.

Advogado Gabriel Sampaio

Há uma outra ponta sobre o projeto. O especialista alerta que o texto, se aprovado, também vai impedir que as imagens das câmeras possam ser usadas a favor de policiais.