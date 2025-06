Maquiagem, líder e filhos: entenda congregação de 'freira' que já foi miss

Frequente entre ex-padres. Segundo o pesquisador, que também é doutor em ciências sociais pela PUC-SP, esse tipo de iniciativa é frequente entre ex-padres que abandonaram a Igreja Católica — não há informações se o líder da congregação chegou a integrar o clero.

Culto ao líder, maquiagem e rituais híbridos

Irmã Eva, 21, e Irmã Renata, 44, a madre da congregação Sancta Dei Genetrix Imagem: @servasdemariasantissima/Reprodução

Líder é chamado de mestre. A congregação é composta por cerca de 70 membros, entre homens e mulheres, que chamam seu líder religioso de mestre. No início de maio, uma publicação no perfil da comunidade afirma que José Ribamar Dias é "a pessoa que dá sentido" à vida das irmãs. Em vídeos compartilhados pelo líder, é possível ver fiéis se aglomerando para tocar suas vestes e beijá-lo durante celebrações.

Práticas que destoam das tradições orientais. Enquanto as celebrações nas igrejas de tradição síria costumam ser em aramaico e seguem ritos antigos, os vídeos mostram que os cultos da Sancta Dei Genitrix são em português, com músicas da Renovação Carismática Católica, como canções do Padre Marcelo Rossi. Também há hinos protestantes. "Esse tipo de música e de roupas litúrgicas atrai muita gente da Igreja Católica, sobretudo pessoas que buscam a espiritualidade carismática", avalia Sanchez.

Visual e maquiagem. O visual das religiosas também constrasta com os costumes das freiras ortodoxas, conhecidas pela austeridade na aparência. Já as integrantes da Sancta Dei Genetrix usam maquiagem. "Quando eu tinha vida mundana, me arrumava para ir à casa das amigas, para ir no shopping, só porque fiz os votos, vou deixar de me arrumar? Eu ainda me amo, e amo ainda mais Jesus, me arrumo para ele", afirma irmã Eva. Segundo ela, o uso de maquiagem é permitido pela madre superiora, Irmã Renata, que também confecciona as roupas das integrantes.