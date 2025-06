'Fiquei tetraplégico ao furar uma onda e me reinventei na pintura'

Na época, tinha terminado os estudos do Ensino Médio e iria prestar vestibular para odontologia. Mas o que eu queria mesmo era fazer educação física porque adorava esportes.

Depois que conheci a pintura, decidi fazer aulas particulares. Minha ex-professora de educação artística da escola veio me ajudar e foi algo novo tanto para ela quanto para mim. Ela nunca tinha dado aula para uma pessoa tetraplégica e eu não sabia nada de pintura.

O interessante foi que a pintura acabou me dando uma forma de expressão. Eu podia colocar na tela alguns sentimentos, situações que estava passando no momento. Isso me ajudou bastante — e ajuda até hoje. Não sinto dor ou desconforto quando estou pintando. O prazer naquele momento é sempre muito maior.

Com o tempo, fui criando meu próprio estilo e a minha técnica. Sei pintar com a boca e a amplitude de movimento que tenho com o pescoço não é muito grande. Por isso, pinto os quadros por partes. Começo em um canto, viro o quadro e vou para o outro e vou finalizando ele assim. Essa falta de mobilidade acabou sendo uma técnica específica para mim, criando a minha marca de pintura diferente.

Além disso, com a internet, a pesquisa para referências é muito ampla. No começo, eu pintava muito mais abstrato, porque conseguia me expressar mais. Com a minha professora, fizemos uma releitura de quadros do Picasso, que foi a minha primeira referência no mundo das artes.