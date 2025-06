Chuvas no RS deixam quase 2 mil desalojados, 2 mortos e danos em 86 cidades

Mulher morreu após carro ser levado pela correnteza de um arroio em Candelária (RS). O marido dela, um homem de 64 anos que também estava no veículo, segue desaparecido. O corpo de Geneci Barbosa, 54, foi encontrado pelos bombeiros na terça-feira. Mário Cesar Gonçalves, 22, morreu após o carro que dirigia foi arrastado pelas águas em Nova Petrópolis (RS).

A ligação entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis pela BR-116 já havia sido comprometida nas chuvas de 2024. A nova cheia fez com que a base da ponte voltasse a ser atingida com intensidade, comprometendo ainda mais a estrutura e interrompendo o tráfego local, segundo a Defesa Civil.

Canoas volta a conviver com o temor das enchentes um ano depois da tragédia no RS. Mais de 100 mil moradores da cidade, na região metropolitana de Porto Alegre, estão sendo afetados por alagamentos, bloqueios no transporte público e vias intransitáveis. Segundo a Defesa Civil municipal, mais de 400 pessoas precisaram deixar as suas casas.

Nova cheia em Porto Alegre não está descartada pelas autoridades. A MetSul Meteorologia elaborou relatório informando que o nível do Guaíba subirá rapidamente até o fim de semana. Segundo a MetSul, pode voltar a chover ainda hoje em Porto Alegre e na região metropolitana. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta vermelho de perigo de fortes chuvas em áreas do Rio Grande do Sul.