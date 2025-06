Sêmen encontrado em empresário morto em Interlagos não é de ato sexual

Laudo da Polícia Técnico-Científica confirmou a presença de sêmen na região peniana do empresário Adalberto Amarílio dos Santos Júnior, achado sem vida em um buraco no autódromo de Interlagos. No entanto, isso não é um indicativo de que ele teve relação sexual antes de morrer.

O que aconteceu

Laudo da Polícia Técnico-Científica deu positivo para PSA (Antígeno Prostático Específico). Essa proteína produzida pela próstata é encontrada em pequenas quantidades no sangue e em maior quantidade no sêmen. No entanto, isso não é um indicativo de que Adalberto teve relação sexual antes de morrer, segundo o secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, Osvaldo Nico.

Liberação do líquido seminal é "normal" em casos de morte por asfixia. Em coletiva de imprensa, Nico explicou que após uma asfixia, o corpo cadavérico pode soltar urina, fezes e líquido seminal. "Após uma asfixia pode haver essa saída desses líquidos e isso que apontou o exame. Não aponta qualquer relação sexual e também não há indício disso nos autos por hora. É algo biológico do corpo humano", disse.