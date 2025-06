Justiça Militar de SP exonera tenente acusado de matar Leandro Lo

A Secretaria da Segurança informou ao UOL que vai atender a decisão do tribunal. "Segundo publicação no Diário Oficial do Estado, o pedido de exoneração do agente havia sido encaminhado para julgamento do Tribunal de Justiça Militar", disse a pasta.

Velozo cumpre prisão em prisão preventiva. Júri estava previsto para maio, mas foi suspenso após pedido da defesa do policial.

Julgamento agora está previsto para os dias 5 e 6 de agosto. Por enquanto, o PM está alocado no Presídio Militar Romão Gomes, destinado a policiais. Se for condenado, poderá pegar até 30 anos de prisão.

O UOL entrou em contato com a defesa de Velozo. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso