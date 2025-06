Lotérica de SP faz campanha para achar ganhador de R$ 2 mi que não apareceu

Após o expediente, a gerente ligou para avisá-lo do prêmio. "Ele estava dormindo. Falei para ele que tinha vencido e que levou R$ 25 milhões. Ele respondeu que precisava trabalhar, e eu disse: 'Amigo, esquece o trabalho, você está milionário'", contou Sampaio.

Homem comprou bolão para ajudar atendente, disse Lapa. "Ela ofereceu o jogo, e ele pensou 'vou ajudar essa menina', tinha R$ 25 e ficou com R$ 2,50", afirmou, referindo-se ao que sobrou após a aposta.

Maioria dos clientes da lotérica joga pelo WhatsApp. As pessoas escolhem os bolões e as atendentes escrevem o nome e o CPF do jogador no bilhete correspondente à cota. "Elas mandam foto e vídeo para o cliente. Com isso, ele se torna intransferível", afirmou Lapa. A cota fica no cofre da lotérica e, se sorteada, é retirada pelo cliente.

Dono de lotérica está há 11 anos no ramo. No começo da carreira, em 2013, premiou um bilhete da Loteria Federal em torno de R$ 600 mil. Mas diz que valores menores, de R$ 5.000 a R$ 15 mil, fazem parte do cotidiano.