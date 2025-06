Maior enchente em 30 anos deixa Jaguari (RS) em calamidade pública

Estamos levando alimentação aos moradores isolados com o auxílio de botes do Corpo de Bombeiros. Algumas pessoas conseguem se aproximar de veículo. Outras recebem as doações a cavalo. Também contamos com o apoio da Defesa Civil e do governo estadual com voos de aeronave para levar suprimentos e resgatar famílias.

Renato Bolzan, chefe de gabinete da Prefeitura de Jaguari (RS)

Chuvas causaram danos em Jaguari (RS), que decretou estado de calamidade pública Imagem: Reprodução

As chuvas no RS

A Defesa Civil do RS confirmou hoje a terceira morte registrada por causa das chuvas. Um homem morreu ontem após uma árvore cair sobre seu carro em Sapucaia do Sul. O UOL tenta contato com a prefeitura da cidade para saber sobre sua identidade. A morte dele foi investigada e passou a ser contabilizada hoje.

Estado já tinha duas mortes por chuva. Uma mulher morreu após seu carro ser levado pela correnteza de um arroio em Candelária. O corpo de Geneci Barbosa, 54, foi encontrado pelos bombeiros na terça-feira. Mário Cesar Gonçalves, 22, também morreu depois que o veículo que dirigia foi arrastado pelas águas em Nova Petrópolis. O marido de Geneci segue desaparecido. As buscas continuam.

Com 4 mil pessoas fora das suas casas, o número de desalojados dobrou em apenas 24 horas. Outras 2 mil pessoas foram para abrigos. Segundo boletim da Defesa Civil, divulgado na manhã de hoje, 98 municípios foram afetados e ao menos 500 moradores precisaram ser resgatados durante ocorrências de chuvas.