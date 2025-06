Homem morto em Interlagos: o que se sabe e o que falta esclarecer no caso

Também foi encontrado sêmen na região peniana. Laudo da Polícia Técnico-Científica deu positivo para PSA (Antígeno Prostático Específico). Essa proteína produzida pela próstata é encontrada em pequenas quantidades no sangue e em maior quantidade no sêmen. No entanto, isso não é um indicativo de que Adalberto teve relação sexual antes de morrer, segundo o secretário-executivo da SSP, Osvaldo Nico, já que liberação do líquido é normal em casos de asfixia.

Quais as linhas de investigação?

Polícia investiga o caso como homicídio, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. Ainda segundo Nico, os policiais trabalham com três linhas de investigação, mas maiores detalhes não foram fornecidos porque "o caso é complexo e está sob sigilo".

Adalberto pode ter sido agredido por entrar em área restrita do autódromo, aponta uma das principais linhas de investigação. É o que informou ao UOL uma fonte ligada à SSP-SP.

A investigação retomou a oitiva de seguranças que trabalharam no evento e faz um pente-fino nas imagens de câmeras instaladas no autódromo. A polícia obteve a lista das pessoas que trabalharam no evento —são mais de 180 pessoas, entre homens e mulheres.

Ele pode ter sido abordado por mais de uma pessoa. Isso explicaria também o fato de ter sido encontrado sem as calças e o par de tênis que usava. Enquanto uma pessoa o continha com um golpe de mata-leão —o braço em torno do pescoço, exercendo pressão—, a outra o segurava pelas pernas. Um dos laudos apontou uma lesão no joelho, uma escoriação que teria ocorrido com ele ainda vivo. A polícia acredita que Adalberto foi abordado no trajeto entre o local do evento e o ponto em que seu carro estava estacionado.