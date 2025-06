Polícia prende homem que se escondeu em ar condicionado para roubar R$ 1 mi

Polícia ainda procura o segundo envolvido no assalto. Segundo a corporação, o homem detido e seu comparsa são de Santo Antônio do Descoberto, município no interior de Goiás e têm uma extensa ficha criminal. A prisão foi coordenada pelos delegados Cláudio Castro e João Paulo, com apoio do Núcleo de Inteligência do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais