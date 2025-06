Sobe para 6.000 o número de desalojados e desabrigados pelas chuvas no RS

0:00 / 0:00 Siga UOL Notícias no

Com 50% das estradas rurais destruídas e 45 pontes danificadas, Jaguari enfrenta a pior enchente da sua história nos últimos 40 anos. "Os estragos e prejuízos foram maiores do que os causados pelas chuvas de maio de 2024. Os córregos passaram por cima de todas as pontes", disse Renato Bolzan, chefe de gabinete da Prefeitura de Jaguari (RS).

Com 502 desalojados e desabrigados, São Sebastião do Caí aparece em segundo lugar em número de pessoas afetadas. Em seguida, aparecem Cachoeira do Sul (481), Lajeado (440) e Santa Cruz do Sul (420).

Defesa Civil mais de 1,6 itens e 500 kits de donativos. As doações estão sendo feitas desde segunda-feira, com organização de produtos e carregamentos de caminhões da capital Porto Alegre. De lá, são distribuídos para as cidades do interior atingidas pela enchente.