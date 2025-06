Balão pega fogo e cai em Santa Catarina; 8 pessoas morrem e 13 sobrevivem

Cidade é destino tradicional de balonismo no estado. Praia Grande fica na região dos Aparados da Serra, quase na divisa com o Rio Grande do Sul, e é conhecida como "capital dos cânions".

Este é o segundo acidente de balão em menos de uma semana no país. No último domingo, um balão caiu em Capela do Alto, na região de Boituva, no interior de São Paulo, e matou uma mulher. O piloto foi preso por imperícia, informou a Secretaria de Segurança Pública paulista, que disse que ele tentou pousar várias vezes em áreas inadequadas.