Bombeiros salvam 73 pessoas levadas por vento durante stand up paddle no RJ

Praticantes de stand up paddle precisaram ser resgatados na manhã de hoje na praia do Leme, zona sul do Rio.

O que aconteceu

Os bombeiros usaram embarcações e helicópteros para tirar as pessoas do mar. Segundo a corporação, as pessoas foram surpreendidas por fortes ventos e não conseguiram retornar à orla.

Mais de cem praticavam a atividade no momento em que foi necessário o resgate. Oito receberam atendimento médico no local.