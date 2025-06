Empresa responsável por balão que caiu em SC diz que cumpre normas da Anac

Infelizmente, mesmo com todas as precauções necessárias e com o esforço de nosso Piloto, cujo mesmo possui ampla experiência e adotou todos os procedimentos indicados, tentando salvar todos os que estavam a bordo do balão, sofremos com a dor causada por essa tragédia.

Comunicado da Sobrevoar Serviços Turísticos

O que se sabe sobre acidente até aqui

Polícia informou que 13 pessoas sobreviveram. Inicialmente, os bombeiros disseram que havia 22 pessoas no balão, mas o número foi corrigido para 21 (um piloto e 20 passageiros).

0:00 / 0:00

Os que morreram na queda não conseguiram saltar no início do incêndio, segundo delegado. Ao perceber o início do incêndio, o piloto teria conseguido baixar o balão e, ao se aproximar do solo, ele ordenou que as pessoas pulassem e saltou do balão com elas, disse o responsável pela delegacia de Praia Grande, Tiago Luiz Lemos.