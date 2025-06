Extintor não funcionou em acidente de balão em SC, diz advogado de empresa

O advogado da empresa ressaltou que a Sobrevoar segue todas as regulamentações e normas de seguranças pedidas, e o piloto é bastante experiente e orientou os passageiros como de costume.

A Sobrevoar procura estar dentro de todos os parâmetros, todas as normativas, as regulamentações que surgem. E o Elvis é um piloto experiente, piloto já com mais de 700 horas de voo, sempre buscando se aperfeiçoar, buscando seus cursos, enfim.

Então, no início do voo, ele colocou isso também durante o depoimento, ele passou pra nós a informação de que antes do voo, do início do voo, eles passam algumas regras de segurança e que eles seguem durante o voo.

Clovis Raupp Scheffer

O chefe da Polícia Civil de Santa Catarina, o delegado-geral Ulisses Gabriel, disse que o órgão vai apurar as causas do acidente, em conjunto com a Polícia Científica do estado.

Empresa responsável pelo balão, a Sobrevoar Serviços Turísticos suspendeu as operações por tempo indeterminado, "em respeito às vítimas, seus familiares e à comunidade" e disse que nunca havia registrado acidentes.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.