Fogo começou no cesto, e piloto mandou as pessoas pularem, diz policial

O incêndio que causou o acidente com um balão em Praia Grande (SC), na manhã de hoje, começou no cesto, de acordo com o relato de um policial que está no local. Oito pessoas morreram e 13 sobreviveram.

O que aconteceu

Piloto disse que tentou baixar o balão e, quando ele estava próximo ao solo, ordenou que as pessoas pulassem do cesto, afirmou Tiago Luiz Lemos, responsável pela delegacia de Praia Grande. "Então eles começaram a pular. Algumas [pessoas] não conseguiram pular. O fogo começou a aumentar as chamas, e as que não pularam, pelo peso, o balão acabou subindo. Elas acabaram caindo depois", disse o policial que ouviu o piloto. O relato foi divulgado em vídeo pelo portal Agora.

Incêndio no cesto do balão teria começado por causa de um maçarico. "Tem um equipamento que serve para iniciar a chama no balão, caso apague a chama principal, o tal do maçarico. Esse maçarico estava dentro do cesto. Ele [piloto] não soube precisar se ficou acesso, se ele acabou tendo uma chama espontânea, mas que foi desse equipamento que estava dentro do cesto que acabou pegando fogo", relatou Lemos.