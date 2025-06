'A gente viu duas pessoas caírem', diz testemunha de queda de balão em SC

EXCLUSIVO: Em áudio, testemunha relata milagre na tragédia em Praia Grande (SC).



Era pra ser só um passeio turístico. Mas virou uma cena de horror no céu catarinense. O balão, com 22 pessoas a bordo, pegou fogo ainda no ar. Moradores relataram gritos, correria? e gente se? pic.twitter.com/C9bAoCnOQb