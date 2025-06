Balão com sete pessoas a bordo faz pouso no meio de mata em Pancas (ES)

"Eu estava no balão. Não caiu. Apenas desceu no lugar não previsto. Equipe manteve-nos em segurança e prestou toda assistência", disse uma das passageiras em postagem em rede social. "Eu estava lá, o balão não caiu, galera. Ninguém ficou ferido, apenas fez um pouso ali de maneira intencional e preservando a segurança por questões 'diversas' do tempo. Não estávamos desgovernados", contou outra passageira.

Pancas é conhecida como a "Capadócia Capixaba", em menção à cidade turca que é famosa pelo balonismo. Episódio de hoje chamou atenção nas redes sociais por conta da queda do balão ontem em Praia Grande, em Santa Catarina. Oito pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas.

Acidente de ontem é o segundo envolvendo balonismo em menos de uma semana no país. No último domingo, um balão caiu em Capela do Alto, na região de Boituva, no interior de São Paulo, e matou uma mulher. O piloto foi preso por imperícia, informou a Secretaria de Segurança Pública paulista, que disse que ele tentou pousar várias vezes em áreas inadequadas.

Atividade turística do balonismo não é regulamentada no país. A Anac regula duas formas: o balonismo profissional (individual), que se submete às regras da aviação geral e o operador deve possuir Licença de Piloto de Balão Livre (PBL) válida; e balonismo desportivo, com cadastros feitos por associações desportivas credenciadas ao órgão.

Ministério do Turismo disse esperar "avanço significativo" em torno da regulamentação para fins turísticos. A pasta lamentou o acidente de ontem em Santa Catarina e afirmou que, desde o início do ano, "tem trabalhado em parceria com o Sebrae e a Anac para a regulamentação do balonismo para fins turísticos no Brasil."