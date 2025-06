'Eu só tinha vocês': Filha de casal morto em acidente pulou de balão em SC

Sobrevivente do acidente que matou os seus pais e outras seis pessoas dentro de um balão em Praia Grande (SC) que pegou fogo, Luana da Rocha se salvou ao pular momentos antes que as chamas se alastrassem dentro do cesto.

O que aconteceu

"Vocês eram tudo pra mim. E eu só tinha vocês", escreveu Luana em seu perfil nas redes sociais. O texto foi escrito sobre uma foto em que ela aparece com seus pais, Janaína Moreira Soares da Rocha e Everaldo da Rocha. "Pra sempre! Eternamente nós 3", escreveu em outro registro com eles. Corpos do casal foram velados hoje de manhã em um cemitério de Joinville (SC), onde moravam.

Velórios e enterros das vítimas. O corpo de Leandro Luzzi, 33, que era diretor da Federação Catarinense de Patinação Artística, está sendo velado em Indaial (SC). O oftalmologista Andrei Gabriel de Melo, 34, será sepultado amanhã em Fraiburgo (SC). Mãe e filha, Leane Herrmann e Leise Parizotto serão veladas no fim da tarde de hoje em Concórdia (SC). Juliane Jacinta Sawicki está sendo velada em Carlos Gomes (RS). Não há informações sobre velório e enterro de Fábio Luiz Izycki, marido de Juliane.