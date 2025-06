PMs gravados em suposta armação após assassinato irão a júri popular em GO

Três policiais militares que foram gravados supostamente armando um falso confronto depois de assassinar dois homens em Goiânia (GO) em abril de 2024 irão a júri popular.

O que aconteceu

Só irão a júri popular os policiais militares que atiraram, na ação policial que deixou dois homens mortos. O juiz Antônio Fernandes de Oliveira, da 4ª Vara de Crimes Dolosos contra a Vida de Goiânia, excluiu do processo os outros três agentes que também estavam na ocorrência, mas que não atiraram. Ainda não há data definida para o julgamento. Cabe recurso.

Os PMs respondem por duplo homicídio qualificado, por dissimulação e por recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. A ação com suposta armação após o assassinato de dois homens foi gravada pelo celular de uma das vítimas sem que os agentes percebessem. No vídeo, um dos PMs aparece retirando uma arma de um saco plástico em suposta simulação de cena de crime. O outro agente atira, simulando disparar na direção em que o PM estava no momento da abordagem.