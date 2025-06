Queda de ponte isola moradores de cidade no RS: 'Não para de chover'

A queda de uma ponte há três dias isolou cerca de 1.000 moradores de Jaguari (RS). É o equivalente a 10% da população do município gaúcho.

O que aconteceu

Única cidade gaúcha em estado de calamidade pública depende de melhores condições climáticas para se restabelecer. Jaguari enfrenta a sua maior enchente nos últimos 40 anos. As chuvas afetaram 126 municípios, deixando três pessoas mortas e uma desaparecida nos últimos dias no Rio Grande do Sul, segundo a Defesa Civil. Cerca de 6.000 ainda estão desalojadas, ainda de acordo com o órgão.

Chuva contínua impede ações mais efetivas. A previsão meteorológica indica tempo chuvoso para os próximos dias na região, impedindo avanços mais significativos para minimizar prejuízos já causados pela enchente. Isso inclui limpeza de ruas e de casas que sofreram com a inundação.