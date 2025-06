Carros colidem e atropelam clientes em bar movimentado do Rio de Janeiro

Uma batida entre dois carros atingiu clientes de um bar em uma das esquinas mais movimentadas de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Duas pessoas ficaram feridas, de acordo com o Bom Dia Rio, da TV Globo. A Polícia Civil não confirmou o número de vítimas.

O que aconteceu

Após o choque, veículos invadiram a calçada e atingiram as vítimas, sentadas em mesas do Kalango Bar. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Arnaldo Quintela e Fernandes Guimarães, um tradicional ponto de bares e restaurantes, muito movimentado aos fins de semana.

Entre os feridos está a empresária Adriana Fonseca, proprietária do estabelecimento. "Estou com muita dor. Fraturei a cervical, bati a cabeça muito forte no chão, estou com hematoma, levei dois pontos na cabeça. Mas, assim, agradecendo por estar viva porque poderia ter sido muito pior", relatou Adriana ao Bom Dia Rio.