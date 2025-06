Onda de frio derruba temperaturas e SP terá manhã mais gelada em nove anos

Capital, Grande São Paulo, litoral, Vale do Paraíba e outras 13 cidades estão sob alerta para temporais. O aviso foi emitido pela Defesa Civil do estado e vale até o fim do dia de hoje. O mau tempo deve seguir até o meio da terça-feira, mas o céu vai abrir na quarta, apesar da previsão de frio e do risco de temperaturas perto dos 0ºC em cidades do interior.

Sul do Brasil vai ter temperaturas ainda mais baixas

A massa de ar frio que atingirá o sudeste entra no país pela região sul, onde temperatura pode ficar em -10ºC. As mínimas extremas são previstas para a região dos Campos de Cima e da Serra do RS.

Frio é maior do que o do mês de maio, mas o estado tem menos chance de neve. Isso acontece, segundo o MetSul, porque há menos umidade e instabilidade no tempo nesta semana em relação ao dia 29 de maio, quando um ciclone na costa do Rio Grande do Sul ajudou na ocorrência de neve e chuva congelada.