SP: Suspeito de matar delegado e integrar grupo da Mainha do Crime é preso

Apontado como autor dos disparos que matou o delegado, homem seria subordinado da "mainha do crime". Presa em fevereiro, a suspeita, Suedna Barbosa Carneiro seria a financiadora de crimes de roubos em São Paulo, fornecendo armas e munições para criminosos e comercializando os artefatos roubados.

Outros quatro suspeitos já estavam detidos.Um estava preso desde janeiro, quando foi capturado em Paraisópolis, na zona sul, e outros dois na região da Vila Cruzeiro, também no Sul da capital. De acordo com a polícia, todos eles fazem parte de uma quadrilha especializada em roubos na capital.

Relembre o caso

Delegado foi morto a tiros por um assaltante no dia 14 de janeiro. O crime ocorreu na rua Amaro Guerra, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. A SSP disse que o criminoso disparou quando percebeu que o delegado estava armado.

Câmeras de segurança flagraram o crime. As imagens, obtidas pelo colunista do UOL Josmar Jozino, mostram que o criminoso, usando uma mochila de entregador, para a motocicleta ao lado de uma caçamba com entulhos. Na sequência, Belarmino aparece andando na rua, com camiseta preta e chinelo.