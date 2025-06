Após lei de Tarcísio, motoboys desacreditam de mototáxi em SP: 'Não terá'

Liderança disse ainda que lei foi aprovada sem consulta à categoria. "Não fizeram diálogo com a categoria, não fizeram diálogo com a sociedade e, da noite para o dia, apresentaram um projeto de lei que deu total autoridade para o Ricardo Nunes bloquear o mototáxi em São Paulo", disse ele.

Nova legislação paulista prevê que transporte por moto deverá ser autorizado e regulamentado de acordo com exigências definidas pelas prefeituras do estado. O texto que resultou na Lei nº 18.156/2025 havia sido aprovado pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) no último dia 11, e contava com a simpatia do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que trava uma queda de braço com as empresas de aplicativo 99 e Uber para vetar a oferta de corridas por motocicletas na capital.

Até a sanção da lei, a operação do serviço na capital vivia um vaivém judicial há mais de seis meses. Empresas de mobilidade, como 99 e Uber, se apegavam a uma lei federal de 2012, que regulamenta o serviço pelo país, enquanto ignoravam um decreto da prefeitura paulistana que proibia a atividade em São Paulo.

Regulamentação do mototáxi divide opinião de especialistas em mobilidade. Se, por um lado, há quem reconheça a possibilidade do crescimento de acidentes com o mototáxi, por outro, leva-se em conta a existência de uma demanda reprimida da população. Assim, a proibição poderia estimular a clandestinidade (leia mais aqui).

O que dizem Prefeitura de SP e representante de empresas

Prefeitura diz que lei recém-sancionada por Tarcísio "chancela caminho" da administração municipal. Em nota, a prefeitura divulgou que "tem atuado fortemente para evitar que seja oferecido um modal de transporte que se prova perigoso diante de acidentes que resultaram nas mortes de passageiros".