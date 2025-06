Brasileiro quer ser eleito o 'maior corno do mundo': 'Grito de liberdade'

Para o influencer, a maioria dos homens sente prazer em ver suas mulheres com outros parceiros, mas não tem coragem de admitir. "Tenho fetiche, é um prazer. As pessoas são hipócritas, muitos homens gostam, mas fingem que não. Ouso dizer que 99% dos homens têm esse fetiche, mas têm vergonha de assumir".

A gente tem pouco tempo nessa terra, e ficar omitindo aquilo que nos dá prazer por questão de moralismo da sociedade não vale a pena. Não vale se esconder atrás do que as pessoas pensam sobre você, não tem que ter medo de ser quem você é. Agrade a si mesmo e depois você pensa nas outras pessoas.

O empresário diz que não tem vergonha do estilo de vida liberal e abriu o jogo para sua família. Embora os pais prefiram não focar nesse aspecto do seu casamento, respeitam e apoiam. "Eles não nos julgam. Meu pai diz: 'Vagner, ninguém tem nada a ver com sua vida, ninguém paga suas contas'. Ele nos apoia".

Bela também é honesta com os pais sobre as relações sexuais com outros homens e mulheres. "Meus pais jamais vão me abandonar. Nossa família é muito bem estruturada. A gente tem uma base muito sólida de relacionamento com pai e mãe. Quem julga nossas vidas são pessoas que têm problema de relacionamento com a família, que às vezes não enxergam fora da caixinha, até por questões religiosas. Mas, sinceramente, gente não liga para a opinião do outro, a gente está sempre de mãos dadas".

Pais de três filhos, de 7, 10 e 14 anos, os dois também são transparentes com as crianças. O casal afirma que respeita o tempo de cada um e que, até o momento, a conversa mais direta foi com a filha mais velha. "A gente fala de forma lúdica. Tenho muita liberdade com minha filha de 14 anos; falamos sobre tudo, e ela tem acesso livre a mim para tirar qualquer dúvida", pontua Bela. "Quando ela diz: 'Mãe, um amiguinho da escola viu seu vídeo', ela não se preocupa, não liga. É muito madura, me respeita, respeita o pai dela e sabe quem somos como pais", pondera.