Homem que arrancou o coração da tia deixa hospital psiquiátrico em MT

O homem que matou e arrancou o coração de sua tia em 2019 recebeu alta médica e foi liberado hoje do Centro Integrado de Atenção Psicossocial à Saúde Adauto Botelho, em Cuiabá.

O que aconteceu

Lumar Costa da Silva, de 34 anos, deverá cumprir medidas de segurança com acompanhamento no Caps (Centro de Atenção Psicossocial), em Campinas, no interior de São Paulo. A decisão assinada pelo juiz Geraldo Fernandes Fidelis Neto, da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, é da última quarta-feira.

Segundo o magistrado, laudos médicos atestam a "estabilidade clínica do paciente" e não indicam a necessidade de cuidados em regime de internação. Lumar, porém, deverá ficar sob supervisão constante e em tratamento ambulatorial intensivo contínuo por tempo indeterminado. Ele dever ser acompanhado por uma equipe multiprofissional com médicos psiquiatras e supervisionado por um responsável legal.