Homem negro condenado por foto de branco no RJ será julgado novamente

A acusação afirma que ele cometeu outro roubo no dia seguinte. Segundo a acusação, ele estava com o mesmo grupo, perto do local do assalto do dia anterior.

Thiago, no entanto, tem provas de que estava trabalhando no depósito de gelo administrado pela família. "Temos o depoimento da diretora da escola, registros de ligações telefônicas para o fornecedor de gelo e a localização da antena do celular comprovando que ele estava próximo de casa", afirma Sharon Matos, 32, a esposa de Thiago.

Foragido há quase um ano, ele tenta provar sua inocência. Thiago nasceu e cresceu em Lins de Vasconcelos, na zona norte do Rio. Perdeu o pai aos 2 anos, vítima de um assalto, e herdou imóveis que hoje são a fonte de renda da família.

Esposa diz que família só soube das acusações cinco meses após crime. Um mandado de prisão foi expedido contra Thiago em outubro de 2015. "Em momento algum ele foi chamado para prestar esclarecimento na delegacia", afirma em entrevista ao UOL.

Apesar disso, Justiça aceitou testemunho de uma única pessoa. Ela descreveu os suspeitos como "três homens pretos e um branco". Thiago seria o homem branco, mas ele é negro. Mesmo assim, foi condenado.

Condenação e luta pela revisão do caso

Thiago ficou preso por dois meses até conseguir um habeas corpus. No julgamento em segunda instância, um desembargador reconheceu erros no processo e votou por sua absolvição. Mas outros dois magistrados mantiveram a condenação e reduziram a pena para seis anos, por falta de provas de que Thiago tivesse disparado a arma.