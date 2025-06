Queda de balão em SP: piloto e empresário são indiciados por homicídio

A vítima fatal foi Juliana Alves Prado Pereira, 27, natural de Pouso Alegre, no interior de Minas Gerais. Ela era psicóloga e foi até o local para um passeio de dia dos namorados com o marido, com quem tinha casado em setembro de 2024.

Marido de Juliana foi um dos feridos. Ele foi encaminhado a um hospital de Sorocaba e recebeu alta ainda ontem, segundo a TV Tem.

A manhã do domingo (15) não era favorável para voo, segundo a Prefeitura de Boituva. As saídas de todos os voos de balão do município foram canceladas naquele dia por medida de segurança na manhã e tarde do domingo por causa do mau tempo, segundo a Confederação Brasileira de Balonismo.

Segundo a Prefeitura de Boituva, a companhia responsável pelo voo já tinha sido lacrada por irregularidades. No entanto, a empresa voltou a operar com outro CNPJ, de forma irregular, desrespeitando normas de segurança