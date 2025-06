Balonismo: é possível pular? Entenda os riscos e protocolos de segurança

A gravidade das lesões depende de fatores como altura, velocidade de queda, tipo de solo e postura corporal. "Queda descontrolada de costas ou de cabeça, por exemplo, é quase sempre fatal", alerta Murakami. Acima de 20 metros, as chances de sobrevivência são muito pequenas. "Entre 10 e 15 metros, há relatos de sobreviventes com lesões graves, e abaixo de 5 metros a probabilidade de escapar com vida é significativa", afirma.

O peso do balão também é determinante na força do impacto. A segunda lei de Newton, expressa pela fórmula "F = m × a", indica que quanto maior a massa, maior será a força ao atingir o solo. "O impacto do balão inteiro com o cesto, passageiros e equipamentos gera uma força muito maior do que o impacto de uma única pessoa caindo da mesma altura", explica. Para reduzir o risco em uma queda livre, algumas técnicas usadas por paraquedistas incluem cair com os pés primeiro, joelhos e quadris flexionados e proteger a cabeça com os braços.

Além da questão do impacto, Murakami destaca a ausência de extintores de incêndio como um fator crítico. Segundo ele, a inclusão de extintores deveria ser considerada uma medida de segurança essencial, mesmo com o impacto que isso possa ter no peso e na operação do balão.

Falha na legislação

A ausência de equipamentos de emergência, como o extintor citado pelo professor, reflete a falta de regras claras para o turismo de aventura no Brasil. A avaliação é do advogado Marco Antônio Araújo Júnior, presidente da Comissão Especial de Direito do Turismo, Mídia e Entretenimento do Conselho Federal da OAB.

Atividades como balonismo, voo livre, rapel e mergulho ainda não têm legislação federal que estabeleça regras claras e obrigatórias para a operação turística. "Embora existam normas gerais, como o Código de Defesa do Consumidor e algumas normas técnicas da ABNT, falta uma regulação detalhada que discipline essas práticas de aventura", afirma.