Adolescente suspeito de matar os pais e irmão enquanto dormiam é apreendido

Após atirar contra os pais e o irmão enquanto dormiam, o adolescente jogou os corpos na cisterna da residência para ocultar os cadáveres, segundo a polícia. Os nomes das vítimas não foram informados pelas autoridades.

Buscas pelas vítimas começaram ontem à tarde, após avó relatar os desaparecimentos. Ao lado do neto suspeito, ela registrou um boletim de ocorrência em uma delegacia e contou que não estava conseguindo contato com os pais do adolescente. Na delegacia, o garoto disse que os pais desapareceram após levar o filho caçula ao hospital porque ele teria engolido um caco de vidro, informou o delegado. Em diligências, os policiais descobriram que as vítimas não passaram por nenhuma unidade de atendimento na região.

Corpos foram encontrados após a polícia pedir uma perícia na casa da família. Durante as diligências, os agentes sentiram um forte odor e encontraram os corpos na cisterna. Antes, os policiais haviam achado pontos queimados na casa e manchas de sangue no colchão e em roupas do casal, incompatíveis com o suposto acidente doméstico sofrido pela criança. Os celulares dos responsáveis do suspeito também foram localizados em uma bolsa de viagem que estaria "pronta", de acordo com Guimarães.

Adolescente foi levado à delegacia, onde confessou os crimes. "Ele foi bem frio durante o depoimento dele. Confessou na frente do tio, o que fez e o motivo", disse Guimarães. Segundo a polícia, ele vai responder por fato análogo aos crimes de triplo homicídio e ocultação de cadáver.

Garoto também pesquisou como resgatar o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de falecidos. Guimarães afirmou ter perguntado ao jovem apreendido por que havia a busca no celular dele, e ele respondeu que procurou após ver no celular do pai que havia uma quantia de R$ 33 mil disponível para resgate.

Polícia Civil suspeita de envolvimento da garota com os crimes. As autoridades do Rio de Janeiro afirmaram já ter entrado em contato com a delegacia do município mato-grossense, onde supostamente essa adolescente mora, para que ela e seus pais sejam identificados e ela explique qual o tipo de relacionamento tinha com o suspeito apreendido.