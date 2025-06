Falsa aluna teria ido a aulas e participado de parto em hospital da UFMS

Uma aluna de medicina da UFMS afirmou em grupo no WhatsApp ter visto a "caloura fake" transportando um bebê entre áreas do hospital. "Ontem ela estava transportando um bebê do CCO para o Alcon, daí perguntou para mim onde ficava o quarto, que ela não estava achando", escreveu na mensagem que circula nas redes sociais.

Outro estudante disse que a mulher vestia jaleco e participou de parto. "Ela ficou ontem o plantão diurno conosco com o CO e inclusive fez recepção de RN. Ela entrou com o privativo [jaleco] e se apresentou para a equipe como acadêmica. Infelizmente, não temos controle nenhum", escreveu.

O UOL tentou contato com a suspeita, sem sucesso. O espaço segue aberto para manifestações.

Hospital não confirma nem nega entrada de mulher no hospital

Em nota ao UOL, o Humap informou que "abriu investigação interna". Disse que também "foram adotadas medidas administrativas visando proibir a entrada da mulher citada".

Já a UFMS confirmou que a mulher não é aluna da universidade. "Ao tomar conhecimento de que uma pessoa tem se passado por estudante, a UFMS constatou que não há matrícula no referido nome, o que foi imediatamente informado à Polícia Federal para apuração", escreveu.