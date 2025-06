Homem atira contra carro e mata bebê após briga de trânsito em Sergipe

Uma menina de um ano e 11 meses morreu baleada após uma discussão de trânsito no interior de Sergipe.

O que aconteceu

Layla Sofia estava no banco de trás do carro do pai quando foi atingida por um tiro. O caso aconteceu na madrugada de ontem na cidade de Água Branca, no agreste do estado.

Crime foi gravado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver que o carro dirigido pelo pai de Layla anda na frente de outro veículo, dirigido por Alex de Oliveira Nunes, 28, que pressiona para ultrapassá-lo. Tudo aconteceu de madrugada, quando a família da criança voltava de uma comemoração de São João na casa de um parente.