Onda de frio: SP amanhece com 34 cidades mais geladas do que a Sibéria

Ao menos 34 cidades paulistas tiveram, nesta manhã, temperaturas mais baixas do que as da região mais fria do planeta.

O que aconteceu

Quase todas as estações meteorológicas do estado amanheceram com temperaturas menores do que as registradas em Oymyakon e Yakutsk, na Rússia. Essas cidades, na Sibéria, são consideradas as áreas populadas mais frias do mundo, embora estejam atualmente no verão. Elas registraram hoje, respectivamente, 11ºC e 14ºC.

Na capital paulista, a média da manhã foi de 5,5ºC. Na zona sul da cidade, que costuma ter as mínimas absolutas, os termômetros ficaram negativos, em -0,7ºC, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da prefeitura.