Adolescente que matou pais queria ir ao MT para conhecer namorada virtual

Além da questão dos pais impedirem o relacionamento, polícia também apura se o crime foi motivado por razões financeiras. "Essas proibições e o desagrado dos pais em relação ao relacionamento virtual dele com a menina de outro estado parecem ter sido fatores importantes. Foi isso que ele nos contou. No entanto, também existe a possibilidade de que a motivação tenha sido a ganância, já que ele sabia que o pai teria uma quantia significativa a receber do FGTS. Tudo isso ainda está sendo investigado", explicou o delegado do caso, Carlos Augusto Guimarães.

Após matar os familiares, o adolescente chegou a pesquisar como faz para sacar saldo do FGTS. Ainda segundo a investigação, o histórico do celular dele mostrou buscas sobre como fazer a retirada do dinheiro contido no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de pessoas já falecidas.

Namorada virtual foi identificada e prestou depoimento na delegacia de Água Boa, em MT. A polícia fluminense disse averiguar se ela teve alguma influência na decisão do adolescente em matar os pais e o irmão. Se ficar comprovado que ela induziu de alguma forma, a jovem também responderá de acordo com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Entenda o caso

Adolescente matou o pai de 45 anos, a mãe de 37, e o irmão, de 3, no último sábado (21). Corpos foram encontrados em uma cisterna na casa da família. Segundo a polícia, ele esperou os pais dormir e usou uma arma de fogo para matá-los. A arma estava registrada no nome do pai, que era CAC (Colecionar, Atirador Desportivo e Caçador).

Procurado por parentes sobre o desaparecimento dos pais, ele chegou a dizer que os genitores tinham levado o irmão a um hospital. A avó e um tio do menor procuraram a polícia, buscas foram feitas em hospitais da região, mas os pais não foram encontrados.