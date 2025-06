'Não podendo comprar, resolvi construir um': ele tem aviões em casa

A visita à Embraer ampliou os conhecimentos técnicos que o músico já tinha sobre aviação. "Aprendi os nomes e termos [utilizados no setor] estudando, vendo vídeos na internet e na fábrica da Embraer, com os livros que me deram", contou.

Com 25 mil seguidores somente no Instagram, Gerardo recebe o carinho dos internautas, que valorizam a dedicação e a paixão que ele tem pelo projeto Casa Avião. "Não esperava [a repercussão]. Quando alguém postou uma foto e viralizou, vieram vários repórteres, visitantes, turistas e estações de rádio", disse.

Novas aeronaves e hospedagem

Hoje, Gerardo coleciona viagens em aviões de verdade. A Casa Avião no formato original, no entanto, começou a ficar pequena para o sonho do músico e para os turistas que querem conhecer as aeronaves construídas por ele. A família agora está de mudança e irá ampliar a Casa Avião, que passará a ser no quilômetro 6 da mesma estrada.

Os interessados em visitar Gerardo, por ora, precisam aguardar o término da reforma que está sendo feita no local. Quando for reinaugurada, a Casa Avião ficará aberta todos os dias e trará "novidades" aos turistas. Todo o andamento do projeto é compartilhado no Instagram, onde será feito o anúncio de reabertura.