Fumaça de churrasqueira causou mortes de avó, mãe e filha em BH

Daniela enfrentava há anos um quadro grave de depressão, que teria se intensificado com o quadro clínica da filha, que sofria com uma doença rara. Giovanna nasceu com uma má formação no sistema digestivo, o que demandava cuidados especiais e custos altos.

Pai da menina pagava pensão e ajudava no tratamento da filha. Daniela, porém, estava sem trabalhar e enfrentava dificuldades financeiras, o que contribuiu para seu quadro depressivo. Ainda segundo a polícia, ela fazia tratamento.

A polícia suspeita que Daniela planejou tudo de modo que impediu qualquer chance de sua mãe e filha sobreviverem. De acordo com a investigação, ela esperou a mãe e a filha dormirem, em seguida vedou a janela do quarto para impedir a saída de fumaça, ligou a churrasqueira e também dormiu. As três morreram no local, assim como os cachorros.

Os corpos foram encontrados no dia 9 de maio, já em estado de decomposição. A investigação apontou que as três morreram por volta do dia 6 do maio, o que explica o cheiro forte que os vizinhos sentiram vindo do apartamento.

Caso foi registrado como homicídio qualificado seguido de suicídio. O inquérito foi remetido à Justiça estadual de Minas Gerais e a polícia pediu o arquivamento.

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV (www.cvv.org.br) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.