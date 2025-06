Mercedes-Benz do Brasil afasta piloto de Truck preso em operação da PF

Ontem, a ASG MotorSport afirmou que acredita no princípio de inocência do piloto. A empresa afirmou que o processo segue em sigilo e que todos os fatos que chegaram ao conhecimento deles até o momento foram divulgados pela imprensa.

Conduta de Roberval sempre foi profissional, informou a equipe. A nota, assinada pelo conselho gestor administrativo da ASG, afirmou que ela está à disposição das autoridades "para colaborar com o que for necessário".

Roberval é piloto há 25 temporadas. Ele tem quatro títulos, três individuais, em 2002, 2010 e 2018, e um coletivo, com a Equipe Campeã, em 2022, pela Copa Truck.

Ele ocupa a nona colocação no campeonato e tem 59 pontos. De acordo com informações no site da competição, a próxima etapa está programada para os dias 11 a 13 de julho, no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel (PR).

Ele é suspeito de usar documento falso para restituir um helicóptero. Roberval, que venceu quatro campeonatos da categoria e tem quase 40 mil seguidores nas redes sociais, seria amigo do investigador Marcelo Bombom e teria usado esse contato para cometer fraudes. Ele também teria dado R$ 1 milhão em um termo de compra e venda de um helicóptero apreendido que valia R$ 10 milhões.

A defesa de Roberval informou que solicitou ao Tribunal de Justiça de São Paulo acesso aos autos. Em nota, o advogado Marco Antônio Gonçalves declarou que vai se posicionar posteriormente.