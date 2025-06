Moema é distrito com maior qualidade de vida em SP; Brasilândia tem a menor

Habitante de Marsilac, no extremo sul, passa em média 1h11 por dia no transporte público —para quem mora em Pinheiros, na zona oeste, a média é de 25 minutos diários. Quanto mais distante das regiões centrais, mais tempo a pessoa passa no deslocamento: os moradores de Cidade Tiradentes, na zona leste, e Parelheiros, na zona sul, também passam mais de uma hora diária no transporte.

O trabalhador médio em emprego formal que mora em São Domingos, na zona norte, ganha R$ 6.314,59 a mais por mês do que o que mora em Artur Alvim, na zona leste —o equivalente a quatro salários mínimos. No bairro que ganha melhor, a remuneração média foi de R$ 8.515,29; no que ganha pior, R$ 2.200,70.

Seis distritos paulistas não registraram nenhum homicídio para cada 100 mil residentes, todos na zona sul. São eles: Cambuci, Ipiranga, Vila Mariana, Moema, Santo Amaro e Socorro. No outro oposto, o distrito da Sé, no centro, foi o mais violento, com 26,2 homicídios para cada 100 mil moradores.

Trecho da avenida Cantídio Sampaio, na Brasilândia, zona norte de São Paulo Imagem: Rubens Cavallari - 22.fev.2024/Folhapress

Qual a importância desse levantamento

Média da cidade encobre as desigualdades entre os distritos, explica Jorge Abrahão, coordenador-geral da Rede Nossa São Paulo. "São Paulo é a cidade mais rica do país e é efetivamente muito rica, com muita estrutura, e a média acaba encobrindo os problemas estruturantes de desigualdade que temos", disse. "Ao medir mais de 40 indicadores, conseguimos perceber quais são e onde estão essas desigualdades."