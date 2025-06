Sobe para 5 o número de mortos em chuvas no RS; 1 pessoa está desaparecida

O número de mortos pelas chuvas no Rio Grande do Sul subiu para cinco, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil do estado.

O que aconteceu

A quinta vítima foi um homem de 71 anos. Conforme as autoridades gaúchas, o idoso foi encontrado em ontem em um córrego na cidade de Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo. A causa da morte foi afogamento.

Uma pessoa segue desaparecida. Conforme o boletim, outras 9.317 pessoas estão desalojados e 1.246, desabrigadas.