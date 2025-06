Grávida é barrada de sair para dar à luz; bebês morrem ao nascer na empresa

A Justiça do Trabalho de Mato Grosso condenou o grupo multinacional do ramo de alimentos BRF a indenizar uma funcionária que entrou em trabalho de parto durante o horário de expediente, não recebeu autorização para procurar um hospital, e acabou perdendo as filhas gêmeas, que nasceram na sede da companhia. O caso ocorreu em abril de 2024, mas a decisão judicial foi proferida nesta semana. O caso foi noticiado pelo g1 e confirmado pelo UOL.

O que aconteceu

BRF foi condenada a indenizar a trabalhadora em R$ 150 mil por danos morais. Além do valor indenizatório, a 2º Vara do Trabalho de Lucas do Rio Verde também determinou que a empresa pague verbas rescisórias à funcionária, como aviso prévio, 13º salário, férias, FGTS acrescido da multa de 40% e assegure que ela tenha acesso ao seguro-desemprego. A sentença foi proferida pelo juiz Fernando Galisteu, na segunda-feira.

Funcionária, que é uma mulher negra de 32 anos, natural da Venezuela, mas que mora no Brasil, trabalhava em um frigorífico da BRF na cidade de Lucas do Rio Verde. No dia do ocorrido, ela, já no oitavo mês de gestação, estava em horário de expediente por volta das 3h40, quando começou a entrar em trabalho de parto e procurou a gerência da unidade, mas não recebeu permissão para sair e procurar ajuda médica.