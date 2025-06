Fisiculturista é condenado a 20 anos por matar esposa espancada em Goiás

Defesa vai recorrer à decisão. Ao UOL, o advogado Marcelo Celestino Soares afirmou que a sentença foi "contrária às provas" e disse que acredita na importância de reavaliação dos fatos "para que a justiça seja plenamente alcançada".

Relembre o caso

Igor levou Marcela ao hospital em Aparecida de Goiânia alegando que ela caiu da própria altura, informou a Polícia Civil. O socorro foi registrado em 10 de maio e a vítima chegou à unidade de saúde com a clavícula e oito costelas quebradas, além de traumatismo craniano e vários machucados. Ela passou 10 dias em coma antes de morrer.

Imagens de câmeras de segurança, cedidas pela Polícia Civil, mostram o momento em que Galvão chega ao hospital com Marcela. A mulher está desacordada e o suspeito pede ajuda para os funcionários. Ele e um enfermeiro tiram a vítima do carro, que está com os braços cobertos.

Lesões encontradas no corpo de Marcela eram incompatíveis com versão do fisiculturista. A delegada responsável pelo caso, Bruna Coelho, explicou que isso fez com que a polícia passasse a investigar o caso.

Galvão tem um histórico de violência doméstica contra uma ex-namorada e a atual companheira. Marcela registrou um boletim de ocorrência contra o fisiculturista em 2020 e conseguiu uma medida protetiva, mas a decisão foi suspensa porque o casal reatou o relacionamento.