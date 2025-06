Imagens de satélite mostram áreas alagadas no RS; veja antes e depois

A União Europeia divulgou hoje imagens de satélite que mostram a extensão das inundações que afetam o Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Áreas alagadas são sinalizadas em vermelho. Elas ficam, em grande parte, às margens rio Jacuí. Com cerca de 800 quilômetros de extensão, o Jacuí nasce na cidade de Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, e segue até o lago Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre.

Registros foram feitos pelo satélite Sentinel-1, do observatório Copernicus, na última segunda-feira. Porém, foram divulgados apenas hoje no site da instituição europeia.