Será que na sua tem? Há mais de 200 rios embaixo das ruas de SP; veja mapa

Tudo mudou no final do século 19. Com o ciclo do café, a elite cafeeira passou a ter seus negócios no campo e a morar na cidade. Foi aí que surgiu a preocupação com o "embelezamento" urbano — uma tentativa de transformar São Paulo em uma espécie de Paris tropical. "Essa ideologia importada da Europa, de uma cidade onde a água participa pouco da paisagem, não era compatível com a realidade daqui", explica Gouvêa.

É por isso que os rios começaram a ser vistos como obstáculos, e a solução encontrada na época foi encobri-los. Mas isso não foi feito de forma planejada ou centralizada. Primeiro, o enterramento se deu pela própria elite: cada dono de chácara urbanizava o próprio pedaço de terra como queria, explica o Gouvêa.

Não havia regulação, ou era incipiente. A própria municipalidade era composta por esses proprietários. Muitas vezes, o nome do bairro é o nome do vereador ou do dono da chácara. João Paulo Neves Gouvêa, arquiteto e pesquisador da USP

Depois, o soterramento dos rios se deu por um plano político, durante a prefeitura de Prestes Maia. Na primeira passagem, no final dos anos 1930, Maia criou avenidas e passou o asfalto por toda a cidade. A ideia era modernizar São Paulo, dando espaço para o automóvel. Foi nessa época que os rios Itororó e Saracura, que deságuam no Anhangabaú, começaram a correr embaixo da avenida 23 de Maio.

Enchentes são resultado direto

A cidade só começou a se preocupar com as suas águas na segunda metade do século 20, quando começaram as criações de departamentos para o tema na Prefeitura. Não dá para saber quantos corpos d'água foram encobertos, porque não existem registros oficiais de todos eles, mas a realidade é que foram muitos.