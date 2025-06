Beverly Hills de SP: como é o condomínio que recebeu R$ 2,2 mi de deputado

O deputado federal Fábio Teruel (MDB-SP) enviou verba pública para recapear ruas de um condomínio de luxo onde ele mesmo mora, em Barueri (SP); o local abriga mansões e celebridades, como a advogada Deolane Bezerra, o cantor Fiuk e a influenciadora Camila Loures.

O que aconteceu

O Residencial Tamboré 1 é um dos endereços mais exclusivos da região de Alphaville. Com cerca de 1,86 milhão de m² (metros quadrados), 702 lotes e 18 km de vias internas, o bairro foi planejado para lotes de 1.200 m², embora hoje já abrigue terrenos de até 5.000 m², segundo a Alphaville Urbanismo e registros de anúncios imobiliários.

As residências seguem padrões de altíssimo luxo. É comum encontrar imóveis com mais de 1.000 m² de área construída, com 4 a 6 suítes, home cinema, adega, piscina, academia e elevador. Imobiliárias como Lopes, Coelho da Fonseca e Remax anunciam propriedades entre R$ 6,8 milhões e R$ 40 milhões.