Motoboys jogam bomba em casa de idosos após confusão com entrega no RJ

Duas pessoas foram presas após um grupo de motoboys soltarem uma bomba dentro da casa de um casal de idosos em Barra do Piraí (RJ).

O que aconteceu

Foram presos um homem e uma mulher, que trabalham com entregas e tiveram um atrito com as vítimas. O crime foi praticado na quinta-feira (26), no interior fluminense, mas o casal acabou preso preventivamente hoje.

Entregadores quiseram se vingar após uma confusão com uma entrega. Segundo a apuração da polícia, a desavença teria começado após o cliente ter pedido para que no momento da entrega o motoboy não buzinasse, pois teriam pessoas dormindo na casa — e avisasse por telefone sobre a chegada.