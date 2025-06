Repatriação do corpo de Juliana custou R$ 55 mil à Prefeitura de Niterói

Família explicou que escolheu a ajuda do município pela relação de Juliana com a cidade. A irmã dela, Mariana Marins, afirmou que Juliana sempre foi ligada à cidade, onde a família mora. "Ela amava Niterói, é muito bonito ver essa atitude da prefeitura em relação à Juliana", disse.

Mirante e trilha na cidade ganharão o nome de Juliana. As mudanças no nome da trilha que leva até a Praia do Sossego e do mirante do local serão oficializadas em uma cerimônia nos próximos dias, informou a gestão municipal.

A Prefeitura de Niterói não deu previsão para o corpo chegar ao Brasil. Juliana, retirada do monte somente quatro dias após cair, passou por necrópsia em Bali, uma ilha da Indonésia.

Corpo foi achado pouco tempo após a morte

Juliana morreu entre 50 minutos e 12h50 antes do resgate. O corpo dela foi recuperado depois de sete horas de trabalho de socorristas e voluntários. Ele começou a ser retirado por volta das 13h50 do dia 25 [2h do dia 25, no horário de Brasília], sendo içado em uma maca e levado para uma base do parque.